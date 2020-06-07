Amasya'ya örtü yangını

Amasya'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Yeşilyenice Mahallesi Hacı Dede Türbesi önündeki ormanlık alanda yerdeki kuru yaprak ve otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının piknik amacıyla bölgeye gelenlerin dikkatsizliği sonucu ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.