Uçurumdan düşen inek 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Amasya'da uçurumdan aşağı düşen inek, AFAD’ın 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Yolyanı köyünde ineği uçurumdan düşen ve düştüğü yerde mahsur kalan, besicinin yapmış olduğu ihbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi harekete geçti. Ulaşımın mümkün olmadığı engebeli arazide yürütülen 4 saatlik çalışma sonucunda, yaralı inek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.