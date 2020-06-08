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Gökmedrese Camii ile Torumtay Türbesi’ndeki restorasyon tamamlandı Amasya Valisi Dr. Osman Varol: “Bu çalışmalar sayesinde ecdat yadigarı eserler ve kültürel miras, gelecek kuşaklara aktarılacak.”

İHA

Gökmedrese Camii ile Torumtay Türbesi’ndeki restorasyon tamamlandı Amasya Valisi Dr. Osman Varol: “Bu çalışmalar sayesinde ecdat yadigarı eserler ve kültürel miras, gelecek kuşaklara aktarılacak.”

Amasya’daki Selçuklu dönemi eserlerinden Gökmedrese Camii ile Torumtay Türbesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği 753 yıllık Gökmedrese Camii ile yanında bulunan 742 yıllık Torumtay Türbesi’nde incelemede bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, tarih ve kültür şehri ildeki bu çalışmalar sayesinde ecdat yadigarı eserlerin ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.
Vali Varol’un restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ettiği incelemede, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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