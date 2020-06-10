Fakülte binasını incelediler

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Önder Duman, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve beraberindekiler, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasını inceledi.

İnceleme sırasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’dan yapımında sona gelinen bina hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Çilez, “Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binamızda incelemelerde bulunduk. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Havacılık Yönetimi Bölümlerine onay alan fakültemizin yeni eğitimöğretim yılında faaliyet göstermesi için her türlü desteğe hazırız” dedi.

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