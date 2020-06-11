Başkan Sarı: “Alınan kararlar, bağımsızlığa çağıran bir uyanıştır”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 'Cumhuriyetin doğum belgesi' olan Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Alınan kararlar, bağımsızlığa çağıran bir uyanıştır” dedi.

Başkan Sarı mesajında, Amasya'dan tüm ülkeye ilan edilen tamim kararlarının, Türk milletini bağımsızlık ve milli egemenlik savaşına çağıran bir uyanış olduğunu söyledi. Amasya Tamimi'nin, milli egemenliği ve tam bağımsızlığı esas alan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan ilk kuruluş belgesi olduğunu belirten Sarı, “Amasya Tamimi, bu büyük mücadele azminin dayandığı ruh ve şuuru ortaya koymuştur. İşte bu temel üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz gelecek ideallerine bugün her zamankinden daha yakın” diye konuştu.

Tamimde yer alan "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" hükmünün, tüm ülkeyi içine alacak bir kuruluşu hedeflediğini söyleyen Başkan Sarı mesajının devamında, “Tarih sahnesinden silinmesi kararlaştırılmış aziz milletimiz, bu hükme uygun olarak bağımsızlık yolunda azim, inanç ve cesaretle büyük bir mücadeleyi göze almış, bu yolda bedeller ödemiş ve egemen güçlerin kendisine biçtiği kaderi değiştirmiştir. Amasya Tamimi'nin 101. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün, milletimiz, aynı ruh ve şuurla, ülkemizin, dünyanın en güçlü ve en itibarlı ülkeleri arasında yer alması için tarihi yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu düşüncelerle, Amasya Tamimi'nin yayınlanışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün Amasyalı hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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