Amasya'yı dolu vurdu

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Amasya'da dolu yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehrin bazı bölgelerinde etkisini dolu olarak gösterdi. Yağışlar sonucunda bazı yerlerdeki tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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