Jandarma 181 yaşında

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda kutlandı.

Kutlama, Yavuz Selim Meydanı'na İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ın çelenk sunumu ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığının çelenk’inin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından pandemi nedeniyle sosyal mesafe dikkat ederek maske takan İl Jandarma Komutanlığı mensupları saygı duruşu yapmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.