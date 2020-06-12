Jandarma 181 yaşında

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda kutlandı.
Kutlama, Yavuz Selim Meydanı'na İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ın çelenk sunumu ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığının çelenk’inin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından pandemi nedeniyle sosyal mesafe dikkat ederek maske takan İl Jandarma Komutanlığı mensupları saygı duruşu yapmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından tören sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.