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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 dakika yağan dolu hasara yol açtı

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.

15 dakika yağan dolu hasara yol açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.

Taşova’ya bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Diğer köylerde önemli bir hasar görülmezken, yağıştan sonra oluşan sel Yayladibi köyü yollarını tahrip etti. 15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri bembeyaz bir örtü ile kapattı. Yağan dolu özellikle fasulye ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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