Amasya´da dolu tarım arazilerine zarar verdi

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<br>Sinan HARMANCI /TAŞOVA(Amasya),(DHA) - AMASYA'nın Taşova ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi.<br>Taşova ilçesine bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.<br>Yayladibi köyü yolunda da sel sonucu hasar oluştu. 15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri beyaz örtü ile kaplarken, özellikle fasulye ve meyve bahçelerinde zarar olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI<br>2020-06-13 07:28:47<br>

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