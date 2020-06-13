Yağmur öncesi şimşeklerden görsel şölen

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya'da yağmur öncesi gökyüzünde şimşeklerden görsel şölen oluştu.

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde yağmur öncesi peş peşe şimşekler çaktı. O anlar ise amatör kameraya anbean yansıdı. Ardışık şimşek sonrası yağmur etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.