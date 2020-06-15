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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da düğün salonları 1 Temmuz'a hazırlanıyor

İHA

Amasya’da düğün salonları 1 Temmuz'a hazırlanıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde salonlar 1 Temmuz'a hazırlanıyor.
Korona virüs dolayısıyla iki buçuk aydır kapalı olan salonlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz’da açılacağını duyurmasıyla birlikte yeniden faaliyete geçiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonu işletmecisi Mustafa Çolak, “Düğün salonlarının yeniden faaliyet geçeği için mutluyuz, eskisi gibi kalabalık olmasa da en azından bu sektörden ekmek yiyenler artık rahata kavuşacak" dedi.
Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu sektör sayesinde geçimini sağladığı aileleri ile birlikte bu rakamın yaklaşık 5 milyonu bulduğunu ifade eden düğün salonu işletmecisi Mustafa Çolak, "Bizler de evlenecek çiftler gibi düğün salonları ile ilgili haberleri bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurallarda belli olunca hemen ekibimiz ile birlikte bir araya gelerek hijyen noktasında çalışmalarımıza on beş gün önceden başladık. 600 kişilik salon kapasitemizi 300’e düşürdük, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafeyi ayarladık. Eksiklerimizi de görerek hemen siparişlerimizi verdik" ifadelerini kullandı.

Fiziksel mesafe ve maske
Düğünlerde alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Çolak, “Bizim düğünlerimiz çok samimi ortamlarda geçer. Korona virüsün yayılması çok müsait bir ortam. Fakat alınan tedbirlerle minimalize etmek de bizim elimizde. Bununla ilgili kurallara riayet etmeleri konusunda personelimizi ve çiftlerimizi uyardık. Aynı zamanda sosyal mesafeye özellikle dikkat edilmesi ve kesinlikle maske takılması yönünde uyarımız oldu” diye konuştu.
15 yıldır sektörün içerisinde şef garson olarak çalıştığını ifade eden Bilal Akdeniz ise, "Ekibimizle salonların açılacağını duyunca büyük bir sevinç duyduk, 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim hiçbir zaman bu denli bir sıkıntı yaşamadık, ama son 2.5 aydır ciddi sıkıntılar yaşadık. Salonlarımızın 1 temmuz da yeniden faaliyete geçeceği için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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