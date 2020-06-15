Hastaneye son sistem üst düzey bilgisayarlı tomografi cihazı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son sistem üst düzey bilgisayarlı tomografi cihazı kazandırılarak halkın hizmetine sunuldu.

Hastanede tüm eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit ederek hızla tamamlamaya çalıştıklarını belirten Başhekim Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Tıbbi cihazlarımızın birçoğunu son sistem üst düzey cihazlarla envanterimize kazandırdık. Almış olduğumuz üst düzey bilgisayarlı tomografi cihazı çekimlerle verilen radyasyonu en aza indirerek işlem gerçekleştirmektedir” dedi.

Yeni cihazın önceki cihaza göre 7 kat daha hızlı çekim yapabilmekte bir çekimde 0,35 saniyede 128 kesit alarak damarsal yapıları gösterebilen ve ultrason eşliğinde alınamayan biyopsilerin alınmasını sağlayarak birçok hastanın işlemlerinde çok ciddi kolaylıklar sağladığına değinen Doç. Dr. Yılmaz, “Tomografi çekimlerimiz artık daha hızlı ve daha kısa sürede tamamlanabilmekte daha az X ışını ile daha kaliteli görüntü elde edilerek beyin anjiyografisi, kolon görüntüleme, akciğer hacim analizi, damar görüntüleme, analiz yapabilmektedir. Hem hastanın vücut ağırlığına hem de organ yoğunluğuna göre otomatik olarak bölgesel dozu ayarlayabilmektedir” diye konuştu.

Cihazın konvansiyonel anjiyo yöntemine göre ağrısız sızısız kalbi besleyen damarları çok daha hızlı bir şekilde hasta konforu sağlanarak kolay bir yöntemle görüntüleme sağlayabildiğini vurgulayan Başhekim Yılmaz, “Korona virüs pandemisi sebebi ile içerisinde bulunduğumuz bu süreçte en düşük dozla göğüs protokolü ile hastalara daha düşük doz X ışını verilerek daha kaliteli görüntüleme sağlanacaktır. Özellikle çocuk hastalar, nefes darlığı olanlar ile hareketli olan hastalarımızın çekimleri görüntü kalitesi bozulmadan hızlı çekim yapılabildiğinden dolayı tamamlanabilmektedir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, mevcut tomografi cihazını da hastane mali birleştirilmesi yapılan Suluova Devlet Hastanesi’nde kullanılacağını ifade etti.

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