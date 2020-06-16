Amasya’da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor

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Amasya’da vatandaşlar maske takma zorunluluğuna riayet ediyor.

Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında Amasya’nın da dahil olduğu toplam 42 ilde maske takma zorunlu hale getirildi. Kurala uyan Amasyalı, maskesini takarak sokağa çıkıyor.

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