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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halinde alev alan otomobil zarar gördü

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde

Park halinde alev alan otomobil zarar gördü

Amasya’nın Taşova ilçesinde
park halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi'nde park halinde olan 05 HR 113 plakalı otomobilden sabah saatlerinde dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobil söndürüldü.
Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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