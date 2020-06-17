Park halinde alev alan otomobil zarar gördü

Amasya’nın Taşova ilçesinde
park halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi'nde park halinde olan 05 HR 113 plakalı otomobilden sabah saatlerinde dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobil söndürüldü.
Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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