Kaçak tütün ve sigara satışı yapan zanlı serbest bırakıldı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu üzerine gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan zanlı, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu üzerine şüpheli T.K (39)'nın 17 Haziran 2020 Çarşamba günü ikameti ile iş yerinde 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca, 59 adet sahte TAPDK bandrolü, 3 adet naylon çuval, 1 adet küçük çuval içerisinde 7,5 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin adet dolu dal sigara ele geçirmiş, T.K’yı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan T.K, serbest bırakıldı.

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