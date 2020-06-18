Suluova'yı sağanak vurdu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Yağmur ve dolunun son yılların en şiddetli yağışı olduğu görüldü. Yaklaşık 45 dakika aralıksız süren yağışta bazı dükkanlarda su baskınları yaşanırken trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle vatandaşlar oluşan su birikintilerinden güçlükle geçebildi. Ayrıca dolu yağışı ağaçtaki kuşları da telef etti.

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