Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı binaların otoparkını bastı. Dolu yağışı da ekili arazilere zarar verdi. Amasya Merkez ve bağlı köylere ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi. Yarım saatlik sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.