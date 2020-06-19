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Yeni Amasya Valisi göreve başladı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Bizler, devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi olan Amasya halkının hizmetkârlarıyız.”

İHA

Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Masatlı, kentteki görevine başladı.

Yeni Amasya Valisi göreve başladı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Bizler, devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi olan Amasya halkının hizmetkârlarıyız.”

Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Masatlı, kentteki görevine başladı.
Valilik binası önünde polis mangasını selamlamasının ardından Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il yöneticileri ve STK temsilcileri tarafından karşılanması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, “Serhat Şehri Ardahan’dan, Şehzadeler Şehri Amasya tayin olmamı nasip eden yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bu göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi'ne ışık tutan ve tarihiyle milletin geleceğine yön veren kutlu şehir ve stratejik önemi, turizm potansiyeli, tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayisi ile cazibe merkezi olan Amasya’da vatandaşların daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğini belirten Vali Masatlı, “ ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ ilkesini düstur edinerek; bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Amasyalılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedefine, 2053 ve 2071 hedeflerine odaklı, sürekli büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Türkiye ve Amasya için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak, şehrimizi her bakımdan en üst noktalara taşımanın gayretinde olacağız. İnsanı merkeze alan, ayrım yapmadan, diğerkâmlık duygularıyla Amasya’nın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bizler, devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi olan Amasya halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Amasya bırakmak için her türlü çalışmanın içerisinde olacağız. Amasyalı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, üniversitemizle, belediye başkanlarımızla, il genel ve belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız. Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaları aynı titizlikle takip edeceğiz. Turizm ve kültür odaklı, çalışmalarımız kapsamında; projelendirilen ve yapımı devam eden tüm işlerin yakın takipçisi olacağız” diye konuştu.
İlde kamu hizmetlerinin çağdaş nitelikte sunulması ve vatandaşların buna kolay ve çabuk şekilde erişmesi, toplumda huzur ve güven ortamının olabildiğince solunması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, kültür ve tarih zenginliğinin turizme kazandırılması, nitelikli tarım ve buna dayalı sanayinin özendirilmesi için gayret sarf edeceğine değinen Masatlı, “Gönlümüzün asıl sahipleri olan şehit ve gazi ailelerimize, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, öksüz ve yetim çocuklarımıza, dezavantajlı bireylerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunmak, halkımızın yaşam kalitesinin arttırılması, kurumlar ve kent dinamikleri arasındaki koordinasyonu en iyi düzeyde tutmak için gece gündüz çalışacağız. Gayemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve riyasetinde görevimizin sonunda arkamızda hoş bir seda bırakmak olacaktır. Sözlerime son verirken, bu toprakların gelişip kalkınması için çaba sarf eden ve görevine Ağrı Valisi olarak devam edecek olan başta Meslektaşım Valimiz Osman Varol olmak üzere, önceki valilerimize, yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu görevin hem şahsım, hem Amasyalılar hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Amasyalı hemşehrilerimize en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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