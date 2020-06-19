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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da 5 bin 554 öğrenci LGS ve YKS'ye girecek

İHA

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Liseye Giriş Sınavı(LGS) ile haftaya cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yoğunluğa karşı önlem alındı. 20 Haziran'da saat 09.0015.00, 27 Haziran'da 09.3015.00, 28 Haziran'da 09.3018.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlimiz genelinde 99 okul, 445 salonda 5 bin 554 öğrenci sınava girecek" dedi.

Amasya’da 5 bin 554 öğrenci LGS ve YKS'ye girecek

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Liseye Giriş Sınavı(LGS) ile haftaya cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yoğunluğa karşı önlem alındı. 20 Haziran’da saat 09.0015.00, 27 Haziran’da 09.3015.00, 28 Haziran’da 09.3018.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlimiz genelinde 99 okul, 445 salonda 5 bin 554 öğrenci sınava girecek” dedi.
Kösterelioğlu yaptığı açıklamada, “Sınav günü bin 467 görevli öğretmen ve yönetici görev yapacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, genelgede, gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin, belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi gibi araçlarla yapacakları şehir içi toplu ulaşımlarda herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi) biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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