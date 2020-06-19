Taşova'da 30 dakikalık sağanak yağış sele neden oldu

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Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sele neden olurken tarım arazilerinde de hasar meydana geldi.



Amasya'nın Taşova ilçesinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden olurken tarım arazilerinde de hasara neden oldu. Alpaslan köyünde yağış nedeniyle kanallardan taşan sular sele neden oldu. Sel suları yolları kapladı. Şiddetli gök gürültüsünün ardından köyün çevresine iki kez yıldırım düştü.

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