Kösterelioğlu: "Doğanın gücüyle geleceğimizi büyüteceğiz"

Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatılan örnek tarım projelerini yerinde ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak okul kapsamında kurulan organik serbest gezen tavuk yumurta üretim birimini gezen Kösterelioğlu sürecin işleyişini yerinde gözlemledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Doç.Dr. İlker Kösterelioğlu, doğanın sunduğu doğal besinlerle beslenen, doğada serbest dolaşan ve doğasına uygun şartlarda yaşayan, doğal döllenme yöntemleri ile üreyen tavuklardan elde edilen yumurtaların doğal besinlerle beslendiği için sağlıklı olduğunu, besin değerinin yüksek ve diğer yumurtalara göre daha lezzetli olduğunu söyledi.

Besinler içerisinde en kaliteli proteine sahip olan yumurtadır. Yumurta proteini, dışarıdan alınması gerekli olan amino asitleri yeterli ve dengeli miktarda içerir. Yumurta sağlıklı yaşam açısından gerekli olan A, D, E ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamini önemli oranda içermesi, protein, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan yumurta, özellikle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillerimize verdiğimiz sözün gereği olarak 20202021 eğitim öğretim yılında öncelikli olarak il merkezindeki 6 anaokulundaki öğrencilerimizin sabah kahvaltılarında bu okulumuzda üretilen yumurtaları tüketmeleri sağlanacaktır. Üretimdeki artışa bağlı olarak pansiyonlu okullarımızdaki öğrencilere de ulaştırılması planlanmaktadır” dedi.

Bu çalışmaların yanın da okula kuluçka makinesi alınmış olup, üretilen gezen tavuk yumurtalarının kuluçkaya yatırılmasıyla 117 civciv yumurtadan çıkmıştır ve bu civcivlerin tamamı sahiplendirilmiştir. Okulumuza 200 m2 büyüklüğünde modern bir seranın da kurulduğunu ve bu sera akıllı tarım ve topraksız tarım denemeleri yapılacağını, üretilen ürünlerin kendi markasıyla pazarlanacağını da ifade eden İl Müdürü Kösterelioğlu, bu süreçte üretilen çilek reçellerinin okul pansiyonlarımızda tüketileceğini söyledi. Kösterelioğlu, “Pandemi sürecinde gıda tedariğinin stratejik önemi düşünüldüğünde ilimizin sahip olduğu imkanları değerlendirmek gerekmektedir. Bu anlamda öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarelerimize fikir sunulup fırsat verildiğinde ilham veren uygulamaların sayısı artacaktır. Öğrencilerimize girişimcilik ruhu kazandıran okul ekosistemlerinin hayata geçirilmesi adına ve Gökhöyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ilimizdeki en iyi örneklerden birisidir” diye konuştu.

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