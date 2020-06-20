Kaybolan ‘Çapkın’ sahibine teslim edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaybolan ‘Çapkın’ ismindeki muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

'Çapkın’ ismindeki muhabbet kuşunu kaybeden Halime Hanım, kuşunun bulunması için Merzifon Belediyesi’ne dilekçe ile başvurdu.

Sahibinin belediyeye bulunması için dilekçe ile başvurduğu Çapkın ismindeki muhabbet kuşu, itfaiye erleri tarafından bulundu.

Çapkın'ı karşısında görünce duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Halime Hanım, İtfaiye Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.