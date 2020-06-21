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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da trafik kazası: 1 ölü

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesi Harmanoğlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya yolu üzerinde meyve sebze satıcılığı yapan Mehmet Maraz (42) yol kenarına park ettiği aracından inmeye çalıştığı sırada Amasya istikametinden gelen Ramazan Zorlu yönetimindeki 05 EA 457 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Maraz 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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