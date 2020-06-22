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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya maske kuralına uydu

İHA

Pandemi dönemi boyunca örnek iller arasında gösterilen Amasya'da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor.

Amasya maske kuralına uydu

Pandemi dönemi boyunca örnek iller arasında gösterilen Amasya’da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor.
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere ülke genelinde olduğu gibi Amasya’da da bugün itibariyle başlayan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya genelinde maske denetimi yapıldı. Vatandaşların genelinin maske kuralına uyduğu görüldü.
Polisler denetim sırasında vatandaşları durdurarak, duyarlı davranıp. Maske taktıkları için teşekkür ettiler.
Vatandaşlardan Hasan Cinbaz, maske takmak cezayla değil gönüllü olarak uyması gerekir çünkü kendi sağlığımızdan çok çevremizin sağlığı da bununla ilgili. Sadece bizim sağlıklı olmamız değil, çoluğumuzun çocuğumuzun annemizin, babamızın sağlıklı olması için maskemizi takmamız gerekiyor. yani sonuçta gizli bir taşıyıcı olabiliriz bizlerde” dedi.
Elif Şahin, “Kesinlikle takmaları gerektiğini, bu konuda bilinçli olduğumuzu düşünüyorum. Takmayan çok fazla görmüyoruz. Hem canımız yanmasın diye bir düşünce var insanlarda” diye konuştu.
Maskesini takan Ali Altın, “Takmayanlara şunu söylerim: Kendilerini düşünmüyorlarsa yaşayan diğer canlıları düşünsünler. İslam'ın gereği de bu” şeklinde konuştu.
Asayiş Şube Müdürlüğü gün boyu yaptığı denetimlerde maske takmayan kimseye rastlamadığı gibi ceza da kesmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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