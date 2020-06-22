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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eczane poşeti içerisinde 585 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eczane poşeti içerisinde extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.

Eczane poşeti içerisinde 585 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde eczane poşeti içerisinde extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray uygulama noktasında rutin uygulama görevi sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Aracın kaputunun altında motor bölmesine gizlenmiş vaziyette eczane poşeti içerisine yerleştirilmiş extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.
Ayrıca araç içerisinde bulunan şüpheli M. K (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) isimli şahıslar ifadelerinin ardından bugün mevcutlu olarak "uyuşturucu imal ve ticaretinden" adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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