Kuyuya düşen ineğin imdadına AFAD yetişti

Amasya’nın Ovasaray köyünde kuyuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekipleri kurtardı.
Çevredekilerin ve ineğin sahibi Saliha Çıtır’ın durumu AFAD’a bildirmesi üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ovasaray köyünde kuyuya düşen ve düştüğü yerde mahsur kalan inek, AFAD ekibinin yaptığı çalışma neticesinde bulunduğu yerden kurtarılarak sahibi Saliha Çıtır’a teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.