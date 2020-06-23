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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneler, yeni tip korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimden geçirildi.

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneler, yeni tip korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimden geçirildi.
Merzifon Kaymakamlığı tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılması için bir komisyon oluşturuldu. Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Recep Gündüz ve İlçe Sağlık Müdür V. Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli ile beraberindekiler, Taştan Sönmez Caddesi ve Harmanlar Caddesindeki faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneleri denetledi.
Daire amirleri ve personeller tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletme sahipleri ile çalışanlara, yeni korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında müşterilerin sosyal mesafeyi korumaları adına oturma düzenleri, hijyen, maske ve yüz koruyucu siperlik takmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.
Normalleşme sürecinde salgının yayılmasını önlemek, bulaş riskini azalmak ve 2. bir dalganın yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Öztürk, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi.
İşverenlerin ve çalışanların, kuralları hassasiyetle uygulamasını gerektiğini vurgulayan Gündüz, kafe, kıraathane ve lokanta gibi işletmelerde denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.
Denetimlerin sıklaşacağını belirten Sezikli ise, “İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kurallar doğrultusunda kafe, kıraathane, lokanta gibi işletmelerde denetlemeler gerçekleştirdik. Bu kurallara, kriterlere uygun İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kaymakamlık düzeyinde bir komisyon kuruldu. Bunun akabinde kurulan komisyonca birçok yer denetlendi. Kurum amirlerince sahaya girip yerinde denetlemeye karar verdik. Bu denetimler daha da sıklaşacak. Normalleşme sürecinde denetimler vatandaşın, toplum sağlığını korumaya yönelik yapıldığı için bu tür önlemler önemli. Denetlediğimiz işyerlerine giden vatandaşların güvende olması, orada çalışan kişilerin vatandaşa yönelik almaları gereken önlemleri son derece önemli, o yüzden işletmelerin kurallara uygun olması gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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