Amasya´ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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<br>Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA´da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.<br>Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi. Amasya Merkeze bağlı Yağmurköy´e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi. 15 dakika devam eden sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-06-23 18:25:46<br>

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