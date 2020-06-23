Amasya'da yıldırım düştü: 1 ölü

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Amasya’nın Oluz köyünde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya’nın merkeze bağlı Oluz köyünde saat 16.00 sıralarında traktörü ile tarlaya giden Ömer Aksoy (31) isimli çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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