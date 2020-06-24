Traktörde üzerine yıldırım düşen 2 çocuk babası, öldü

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da tarlada traktör süren evli ve 2 çocuk babası Ömer Aksoy (31), üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.<br>Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oluz köyünde meydana geldi. Köyde traktör ile tarlaya giden Ömer Aksoy, çalıştığı sırada aninden üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI<br>2020-06-23 23:34:56<br>
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