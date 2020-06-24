Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs gazisi 74 yaşındaki Hüsnü Bolulu, askeri törenle memleketi Taşova’da son yolculuğuna uğurlandı.



İzmir’de ikamet eden Kıbrıs gazisi İstiklal Madalyası sahibi Piyade Emekli Astsubay Hüsnü Bolulu 74 yaşında hayatını kaybetti. Hüsnü Bolulu için memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde bağlı Akınoğlu köyünde askeri tören düzenlendi.

Hüsnü Bolulu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı Akınoğlu köyündeki evinin önünde gözyaşları eşliğinde alınan helalliğin ardından Akınoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Akınoğlu Köyü Mezarlığında toprağa verilen Bolulu’nun cenaze törenine yakınları, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Piyade Albay Savaş Bor, silah arkadaşları ve çok vatandaş katıldı.

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