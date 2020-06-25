Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne Muhammet Baş atandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.
Valiler kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Vali Mustafa Masatlı’nın göreve başlamasının ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.
Merzifon’da Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak başarılı işler yapan Baş, Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.