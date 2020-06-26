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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Üçok: "Millet Bahçesi Suluovamıza çok yakışacak"

İHA

Suluova Belediyesi tarafından projesi tamamlanarak yapımına başlanan Millet Bahçesi, peyzaj çalışmaları ve düzenlemeleriyle tam bir yaşam alanı olacak. Vatandaşların hoşça vakit geçireceği Millet Bahçesi Sosyal Yaşam ve Spor Alanı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Üçok: "Millet Bahçesi Suluovamıza çok yakışacak"

Suluova Belediyesi tarafından projesi tamamlanarak yapımına başlanan Millet Bahçesi, peyzaj çalışmaları ve düzenlemeleriyle tam bir yaşam alanı olacak. Vatandaşların hoşça vakit geçireceği Millet Bahçesi Sosyal Yaşam ve Spor Alanı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği Millet Bahçesi projesi Suluova'da da uygulanıyor. Vatandaşların aileleri ile birlikte sosyal bir ortamda rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri Millet Bahçesi projesi 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkuru, geniş piknik alanları gibi bölümler yer alacak.
Tamamlandığında yeşil dokusu ile Suluova'ya değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok “Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi’ni ilçemizde hayata geçirmek üzere proje olarak tamamladık ve Şeker Mahallemizde Üç Etap halinde yapacağımız 25 bin metrekarelik Millet Bahçemizin 1. etabında temizlik ve peyzaj çalışmalarına başladık.Bizler, göreve başladığımız günden beri hizmet aşkı ile Suluovamız güzelleşecek demiştik. İlçemizin daha güzel hale gelmesi, gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millet Bahçesi hayata geçmesi ile birlikte halkımız aileleri ile birlikte eğlenip, dinleneceği çok güzel mekânlardan birine sahip olacaktır. Bizler günü kurtarmanın değil, kalıcı eserler bırakmanın gayretindeyiz. Böylesine büyük bir projeyi ilçemize kazandırmada katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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