Maske takmayan 83 kişiye 74 bin lira para cezası

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Amasya’da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 83 kişiye para cezası uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları maske denetimlerinde 83 kişiye toplam 74 bin 700 TL para cezası kesti. İl genelinde maske kuralına genel olarak uyulsa da uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası yazılıyor.

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