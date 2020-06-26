Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre son 2 hafta boyunca gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Açıklamada, "1226 Haziran tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan operasyonlarda 11 adet TCK191 kapsamında ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, 3 adet TCK188 kapsamında ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti’ suçu olmak üzere toplam 14 olay gerçekleşmiş olup bu olaylar kapsamında; 236,55 gram sentetik kannabinoid, 4,70 gram kubar esrar, 2,21 toz esrar, 28,47 metamfetamin, 632 adet extacy, 12 adet sentetik ecza yakalanmış, 3,79 gram eroin maddeleri ele geçirilmiş, 29 kişiye şüpheli işlemi yapılmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.