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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırda çay paketleri içinde esrarengiz anaç ve işçi arılar

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden bir tır şoförü, aracını temizlediği esnada dorsenin sağ tarafında bulunan avadanlık olarak tabir edilen kısmında 2 adet 1 kg'lık çay paketlerinin içerisine konulmuş küçük ahşap paketler buldu.

Tırda çay paketleri içinde esrarengiz anaç ve işçi arılar

Amasya’nın Suluova ilçesinde ikamet eden bir tır şoförü, aracını temizlediği esnada dorsenin sağ tarafında bulunan avadanlık olarak tabir edilen kısmında 2 adet 1 kg’lık çay paketlerinin içerisine konulmuş küçük ahşap paketler buldu.
Alınan bilgiye göre, şoför Y.T., 05 FM 254 plakalı tırının dorsesinde görüp şüphelendiği paketleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Araç sahibi Y.T.’nin polis ekiplerine verdiği ifadede 2 gün önce sarp sınır kapısından ülkeye giriş yaptığını, paketlerden bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Paketler üzerinde yapılan incelemede, 152 kutu, her kutunun içinde de 1 anaç ile 6 işçi arı bulunduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısın talimatları ile kutulara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, konu hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.
Paketlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiğini, menşeinin henüz belli olmadığını ifade eden Suluova İlçe Tarım Müdürü Tacettin Özmen, “Şu anda gözetimimiz altında müsaderede tutuluyor. Mahkeme kararına göre imha edilecektir. Menşei belli olmadığı için nereden geldiği ve hastalık taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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