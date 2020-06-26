<br>Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Suluova ilçesinde, bir TIR'da içi arı dolu 152 çay paketi ele geçirildi.<br>İlçeye bağlı Maarif Mahallesi'nde Yusuf T., 05 FM 253 plakalı çekici ve 05 FM 254 plakalı dorsesini temizlerken, çay paketleri olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Yusuf T., polis ekiplerine haber vererek, TIR'ın iki gün önce Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını ifade etti. Paketler üzerinde inceleme yapan ekipler, 152 kutunun içinde 1 anaç 6 işçi arının olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısın talimatlarıyla içi arı dolu kutular, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Suluova Sinan HARMANCI<br>2020-06-26 21:32:33<br>

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