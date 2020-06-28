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Beşikten mezara kadar uzanan meslek aşkı İnsanlar ölümü hatırlasın diye sokağın başına tabut koymuş

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki marangoz ustası Arif Erol, atölyesinde beşikten mezara kadar her işi yapıyor.

Beşikten mezara kadar uzanan meslek aşkı İnsanlar ölümü hatırlasın diye sokağın başına tabut koymuş

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki marangoz ustası Arif Erol, atölyesinde beşikten mezara kadar her işi yapıyor.
Kendisine ait atölyesinde 40 yıldır marangozluk yapan Arif Erol, teknoloji ve fabrikasyon imalatlara inat mesleğini sürdürüyor. Her geçen gün teknolojiye yenik düşen mesleğine ilerleyen yaşına rağmen devam eden Erol, dükkânında bulunan makinesi ile el emeğine göz nurunu da katarak ekmek tahtası, bazlama tahtası, tahta kaşıklar, mezar tahtası ve tahta beşikler üretiyor.

"Geçmişini unutan, geleceğini nasıl bulacak?"
Babasından aldığı ilhamla bu mesleği devam ettirme çabası içerisinde olduğunu ifade eden Erol, "Babam oyma sanatçısı, çok eski marangozlardandır. Oradan gelen bir tutku. Ondan çok ilham alıp, mesleğini devam ettirmek isteme çabasıydı zaten benimkisi. 40 senedir bu mesleğin içindeyim. Şu an teslim edeceğim çırak yetiştiremedim, daha doğrusu bulamadım. Ama gücümün yettiği yere kadar bu mesleği sürdüreceğim. Biz Osmanlı torunuyuz, geçmişini unutan geleceğini nasıl bulacak? Genç kardeşlerimde bu işe rağbet yok. Şimdiki gençler terlemeden para kazanmak istiyor. Bu sanat insana çalışırken zevk veriyor. Bu işi ben yaparım diyen genç kardeşim olursa buyursun gelsin teslim edeyim dükkânımı” şeklinde konuştu.
Atölyesinde beşikten mezara kadar her işi yaptığını ifade eden Erol, "Doğarsan beşik var, ölürsen mezar tahtası var. Müşterinin ister parası olsun ister olmasın beni ilgilendirmiyor. Önemli olan müşteriyi memnun etmek. İnşallah bir genç kardeşim gelir burayı bana teslim et der bende seve seve teslim ederim" ifadelerini kullandı.

"İstemem fatihanı, mezar taşımı çalmayın yeter"
Dükkanında bulunan her bir yazının ayrı bir hatırası olduğunu vurgulayan Erol, " 2007 ve 2008 yılları arasında Suluova Bireylül Şenlikleri'nde güreş ağalığı yaptım. Adım da 'Son ağa' olarak bilinir, esnaf ağa olamaz neden vatandaş geliyor, sen ağasın diyen dükkandan bir şey alıp görüyor. Ben de yazdığım bu yazı ile tatlı bir sitemde bulundum. 'İstemem fatihanı mezar taşımı çalmayın yeter' dedim" ifadelerini kullandı.
Arif Erol’un mahalle sakinlerince işine olan aşkı ile bilindiğini belirten Yusuf Demir ise, "Arif amcamızı çocuk yaşlarımızdan beri işine mesleğine olan aşkı ile tanıyoruz. Kendisi kültürümüzü yaşatmak için çok caba sarf ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İnsanlar ölümü hatırlasın diye sokağın başına tabut koymuş
Ayrıca marangoz ustası Arif Erol’un yoldan geçenlere geçenlere ölümü hatırlamak için atölyesinin yan tarafındaki ismi de Mezarlık Sokak olan sokağın başına koyduğu tabut ise herkesin dikkatini çekiyor.

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