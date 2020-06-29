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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duyarlılık gösteren fotoğrafçıya müdürden teşekkür

İHA

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kimlik belgeleri olmayan 3 öğrenci için dükkanını açarak öğrencilerin fotoğraflarını hazırlayan ve sınava yetişmelerine katkı sağlayan fotoğrafçıya teşekkür etti.

Duyarlılık gösteren fotoğrafçıya müdürden teşekkür

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) kimlik belgeleri olmayan 3 öğrenci için dükkanını açarak öğrencilerin fotoğraflarını hazırlayan ve sınava yetişmelerine katkı sağlayan fotoğrafçıya teşekkür etti.
27 Haziran Cumartesi günü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1. oturum sınavına girmek isteyen 3 öğrenci yeni kimlik belgeleri olmadığından dolayı sınava alınmayınca, geçici kimlik belgesi çıkarmak için Amasya Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada görevli memur öğrencilerden biyometrik fotoğraf talep etti. Fotoğrafçıların sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olması yüzünden fotoğraf çektiremeyen öğrencilerin yardımına önce nüfus memuru yetişti. Telefon ile fotoğrafçı Tuncay Çuhadar’ı arayan nüfus memuru durumu kendisine izah etti. Tereddüt etmeden dükkanını açan Çuhadar, zaman ile yarışan öğrencileri sınava yetiştirdi. Bu örnek davranışını sosyal medyadan paylaşan 35 yıllık Fotoğrafçı Tuncay Çuhadar, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu’nun dikkatini çekti. Kösterelioğlu, bugün makamında fotoğrafçı Tuncay Çuhadar’ı ağırladı. Kendisine örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, Amasya figürlü bir hediye takdim etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, “Tuncay Beyi sosyal medya üzerinden takip ettim. 3 öğrencimiz kimliği olmadığından dolayı sınava alınmayınca nüfus müdürlüğü resimler için kendisine başvurmuş. Kendisi de o saatlerde evdeymiş. Haberi alır almaz hemen dükkanını açıp öğrenci arkadaşlarımıza çok kısa sürede nüfus kağıtları için gerekli olan fotoğrafları hazırlamış. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla birçok kamu kurum özellikle polislerimiz çocuklarımıza yardım durumunda hemen seferber olmuşlar. İlimizde de böyle bir örneği görünce arkadaşımızı kurumumuza davet ederek, kendisine bir kahve ısmarladık ve teşekkür ettik. Bu güzel davranışından dolayı öğrencilerimiz adına kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Fotoğrafçı Tuncay Çuhadar ise olayı şu şekilde aktardı: “Cumartesi günü evimdeyken gelen bir telefon ile 3 arkadaşımıza biyometrik fotoğraf çekilmesi gerektiğini söylediler. Zamanla yarıştığımız için hemen telefon ile Amasya Emniyet Müdürlüğünden izin aldım ve tereddüt etmeden dükkanımı açtım. 3 dakikada kendilerine fotoğrafları hazırlayıp verdim. Öğrencilerimizi sınava yetiştirmenin mutluluğunu sosyal medyadan paylaştım ve Milli Eğitim Müdürümüz beni makamına davet ederek burada teşekkür etti. 35 yıllık meslek hayatımda çok evlilik gördüm, düğün çektim. Çok mutluluklara şahitlik ettim. Fakat bunun mutluluğu bambaşka” diye konuştu.

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