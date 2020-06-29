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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Suluova'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Suluova'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hacıhayta Mahallesi Şehit Metahan Atmaca Caddesi Doğukent Sitesi mevkisinde meydana geldi. İ.Ü idaresindeki 34 PV 0988 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Celal Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.Ü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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