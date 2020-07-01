Belediyeden esnafa 'kira' jesti Amasya Belediyesi 402 kiracısından 3 ay kira almayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden esnafa 'kira' jesti Amasya Belediyesi 402 kiracısından 3 ay kira almayacak

İHA

Amasya Belediyesi , pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan ve durdurulmayan ayrımı yapmadan, belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan nisan, mayıs ve haziran kiralarını almayarak pandemi desteğinde bulundu. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflar durumu büyük bir mutlulukla karşıladı.

Belediyeden esnafa 'kira' jesti Amasya Belediyesi 402 kiracısından 3 ay kira almayacak

Amasya Belediyesi , pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan ve durdurulmayan ayrımı yapmadan, belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan nisan, mayıs ve haziran kiralarını almayarak pandemi desteğinde bulundu. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflar durumu büyük bir mutlulukla karşıladı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Malum Türkiye 2020’de sıkıntılı günler yaşadı. Virüs belasıyla karşı karşıyayız. Herkes bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Hem sağlık sıkıntısı var hem ekonomik sıkıntı var. Devlet büyüklerimiz ne yapıyor, ön açıyorlar. Diyorlar ki 'işte 3 ay erteleyelim, 5 ay erteleyelim.' Mühim olan nedir vatandaşın refah seviyesini ve moralini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Biz de Amasya Belediyesi olarak düşündük dedik ki, bizim de bir şey yapmamız lazım. Sokağa çıkıyoruz vatandaşımızın durumunu görüyoruz. Yolda dertleşiyoruz. Bu arada birkaç alternatif değerlendirdik. Bizim belediyemize ait vatandaşlarımızda icarda (kirada) olan 402 tane mülkümüz var. Dedik ki nisan, mayıs ve haziran bize kira ödeyen tüm 402 vatandaşımızın 3 aylık kirasını almıyoruz. Lakin eski kira borcu olanlar hemen taksitlendirme yapacaklar. Bir de şartımız şu: Temmuz ayının kirasını herkes 7 Temmuz’a kadar yatırmış olacak. Amasya esnafının ve tüccarının önünü açmak adına 402 adet kiralık mülkümüzden nisan, mayıs ve haziran olmak üzere 3’er aylık kirayı almıyoruz” diye konuştu.
Esnaflardan mağaza işletmecisi olan Günay Güden, “Bilindiği üzere pandemi sürecinden dolayı ülkemiz ve şehrimiz ekonomisi sıkıntılı günler geçirmektedir. Bu süreçte yaklaşık 3 ay boyunca esnaf dükkanını açamamış ve iş yapamamıştır. Bu zor günlerde belediye kiracılarına destek olup, 3 aylık kira bedelini almayarak bizlere destek olan Belediye Başkanımız'a tüm esnaf arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyoruz” dedi.
Balıkçılık yapan ve belediye dükkanında kiracı olan Aslan Eftelioğlu, “3 aylık pandemi sürecinde zor günler yaşadık, işlerimiz durdu, restoranlarımızı açamadık. Geçen de başkanımız bizimle birlikte bir toplantı yaptı. Allah razı olsun bizim 3 aylık kiralarımızı sildi. Teşekkür ediyoruz ne diyelim, Allah razı olsun diyoruz. Zor günler yaşadık, oda elinden geleni bize sundu. Zaten yapabileceğinin en iyisini yaptı diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Alınan karardan esnaflar da mutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Duyarlılık gösteren fotoğrafçıya müdürden teşekkür
YEREL HABERLER Duyarlılık gösteren fotoğrafçıya müdürden teşekkür
“Ceza” olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti
YEREL HABERLER “Ceza” olarak başladılar ama sonrasında herkes ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X