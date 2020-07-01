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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşletme sahiplerine uyulması gereken kurallar anlatıldı

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, restoran, lokanta, çay ocağı, kıraathane ve benzeri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerine normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

İşletme sahiplerine uyulması gereken kurallar anlatıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, restoran, lokanta, çay ocağı, kıraathane ve benzeri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerine normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası M. Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından işletme sahipleri ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda işletme sahipleri ve çalışanlar, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının yayılmasını önlemek, bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla normalleşme sürecinde almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirildi.

“Her birey bizim için önemlidir”
Merzifon Kaymakamlığınca kurulan komisyonca ara ara denetlemeler istendiğini belirten Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür V. Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Buradaki en önemli gaye her birey bizim için önemlidir. Kafe işletmecileri de bizim için bir bireydir, orada çalışanlar da, oraya gelen herkeste bizim için bir bireydir. O yüzden çalışmalarımız, uyulması gereken kurallar, kişinin kendisinden başlayıp, bütün her yeri korumaya yöneliktir” dedi.
Tedbirlere uyan işletmeci ve çalışanlara teşekkürlerini ileten Sezikli, uymayan ve bariz sıkıntısı olan işletmelere de zaman zaman denetlemelerde gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade etti.
Bilgilendirme sonrası Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli’ye pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

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