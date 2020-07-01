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Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 20192020 Yılı Yatırım Programı kapsamında Merzifon’da Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yapımı için temel çalışmaları başladı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün 20192020 Yılı Yatırım Programı içinde yer alan Merzifon İlçesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının inşası için; Merzifon Eski 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binası yıkılarak temel çalışmaları başlatıldı.

Yapılması planlanan bina; 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşuyor.

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