Vali Masatlı’ya ‘hayırlı olsun’ dediler

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Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hasbi Altunbaş ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri İsa Gür, Sadık Dağcı ile Aziz Taşkın, Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti. Masatlı ile bir süre sohbet eden konukları, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Masatlı, misafirlerine teşekkür etti.

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