Suluova'da hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı

Normalleşme süreciyle birlikte 15 Haziran itibarıyla tekrar Şehzadeler Kur'an Kursunda yüz yüze eğitime devam eden 20 hafız adayını sınav heyecanı sardı.
Suluova Şehzadeler Kur'an Kursunda eğitim gören hafız adayları pandemi sürecinde uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı. 3 yıllık hafızlık eğitimlerini tamamlayan 20 öğrenci 2 Temmuz Perşembe ve 3 Temmuz Cuma günü hafızlık tespit sınavına girecek.
Yapımı tamamlanarak 2015 yılında eğitime başlayan Suluova Şehzadeler Kuran Kursunda bu seneyle birlikte toplam 90 öğrenci mezun oluyor.
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