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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce trafik levhasına sonra bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı

İHA

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında önce trafik levhasına, sonra bahçe duvarına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Önce trafik levhasına sonra bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında önce trafik levhasına, sonra bahçe duvarına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Barış Özşahin (22) idaresindeki 05 AJ 995 plakalı otomobili ile Tokat’tan Amasya’ya istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce trafik işaret levhasına, ardından çitlerine çarptı. Kazada sürücü Barış Özşahin ve aynı araçta bulunan Deniz Tuğba Gür (24), Şahin Özşahan (22) ve Seyit Hüseyin Erbaş (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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