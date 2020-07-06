Önce trafik levhasına sonra bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı

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Amasya’da meydana gelen trafik kazasında önce trafik levhasına, sonra bahçe duvarına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Özşahin (22) idaresindeki 05 AJ 995 plakalı otomobili ile Tokat’tan Amasya’ya istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce trafik işaret levhasına, ardından çitlerine çarptı. Kazada sürücü Barış Özşahin ve aynı araçta bulunan Deniz Tuğba Gür (24), Şahin Özşahan (22) ve Seyit Hüseyin Erbaş (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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