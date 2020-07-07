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Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın brifing aldığı toplantıya, müteşebbis heyet üyeleri olan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yeni yatırımların hayata geçirildiği Merzifon OSB 1. etap ilave alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle uygulanan alt yapı çalışmaları ile mevcut firmaların faaliyetleri ile istihdama katkılarının değerlendirildiği toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

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