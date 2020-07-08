TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

<br>Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.<br>Dün yapılan seçimlerin ardından tekrar TBMM başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı. Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir çok milletvekili eşlik etti. Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi. DHA-Genel Türkiye-Amasya Fatih POYRAZ<br>2020-07-08 05:47:51<br>
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