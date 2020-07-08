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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı

İHA

Suluova Belediyesini ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı

Suluova Belediyesini ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Fatih Üçok’tan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vali Mustafa Masatlı, ilçe halkına sunulan hizmetler ve uygulanan projeler konusunda Başkan Üçok'tan bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Masatlı’yı başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte karşılayan Belediye Başkanı Fatih Üçok, çalışmaları hakkında genel bilgi vererek yeni görevlerinde başarılar dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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