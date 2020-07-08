Rüzgar ve sağanak yağışla çatı uçtu, ağaçlar devrildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Merzifon’da yaklaşık 1 saat süren süren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan bir apartman çatısı yola uçtu, bazı ağaçlar kırılarak yere devrildi. Bazı bodrum katları su bastı. Caddede oluşan hafriyat vatandaşın da yardımı ile belediye çalışanları tarafından çevreden temizlendi. Haşim Çelebi Caddesi, Ankara asfaltı, Gülbaba Sokak ve Stadyum çevresinde kırılan ve devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından çevreden kaldırıldı.

Ayrıca kanalizasyon geri tepmesinden dolayı oluşan baskınlara da ekipler tarafından müdahale edildi.

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